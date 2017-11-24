У депутата ЗакСа Петербурга угнали кредитную иномарку
Депутат петербургского парламента Наталья Тихонова осталась без «Мазды». Приобретенную полгода назад иномарку угнали от дома.
Депутат петербургского парламента Наталья Тихонова осталась без «Мазды». Приобретенную полгода назад иномарку угнали от дома.
Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, неприятность с народной избранницей случилась накануне утром, когда она вышла из квартиры на Парашютной улице с намерением поехать на работу и на привычном месте не застала синюю Mazda CX5. Автомобиль Надеждой Геннадьевной приобретен на кредитные средства в мае 2017 года за 1 млн 550 тыс. рублей. К дате угона она успела выплатить около двухсот тысяч.
К счастью, после покупки парламентарий застраховала авто по каско. В салоне автомобиля оставался только полис осаго, другие документы сохранены.
Полиция Приморского района отозвалась на беду депутата. Например, очень оперативно были просмотрены записи с автоматизированной информсистемы «Контроль передвижения транспорта». Установленные по всему городу камеры зафиксировали «Мазду» на пересечении набережных Фонтанки и канала Грибоедова.
Наталья Тихонова возглавляет профильную комиссию по экологической защите населения Санкт -Петербурга. В 2016 году задекларировала доход 1,3 млн рублей и автомобиль Nissan