У депутата ЗакСа Петербурга угнали кредитную иномарку

Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, неприятность с народной избранницей случилась накануне утром, когда она вышла из квартиры на Парашютной улице с намерением поехать на работу и на привычном месте не застала синюю Mazda CX5. Автомобиль Надеждой Геннадьевной приобретен на кредитные средства в мае 2017 года за 1 млн 550 тыс. рублей. К дате угона она успела выплатить около двухсот тысяч.