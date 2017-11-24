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09:56 (мск), источник: Фонтанка

У депутата ЗакСа Петербурга угнали кредитную иномарку

Депутат петербургского парламента Наталья Тихонова осталась без «Мазды». Приобретенную полгода назад иномарку угнали от дома.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, неприятность с народной избранницей случилась накануне утром, когда она вышла из квартиры на Парашютной улице с намерением поехать на работу и на привычном месте не застала синюю Mazda CX5. Автомобиль Надеждой Геннадьевной приобретен на кредитные средства в мае 2017 года за 1 млн 550 тыс. рублей. К дате угона она успела выплатить около двухсот тысяч.

К счастью, после покупки парламентарий застраховала авто по каско. В салоне автомобиля оставался только полис осаго, другие документы сохранены.

Полиция Приморского района отозвалась на беду депутата. Например, очень оперативно были просмотрены записи с автоматизированной информсистемы «Контроль передвижения транспорта». Установленные по всему городу камеры зафиксировали «Мазду» на пересечении набережных Фонтанки и канала Грибоедова.

Наталья Тихонова возглавляет профильную комиссию по экологической защите населения Санкт -Петербурга. В 2016 году задекларировала доход 1,3 млн рублей и автомобиль Nissan X-Trail.

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