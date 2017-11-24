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09:54 (мск), источник: ivbg.ru

Утро на КАД началось массовой аварией с участием 10 машин

Очевидцы в соцсетях сообщают о массовом ДТП, которое случилось около 8:40 утра на внутреннем кольце КАД.

Источник: РИА "Новости"

По сообщениям автолюбителей, авария с участием приблизительно 10 автомобилей произошла недалеко от съезда на Колтушское шоссе. Вероятнее всего, причиной столкновений стало несоблюдение дистанции и чрезмерно плотное движение. На участке автодороги образуется пробка. Пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, вчера утром на Выборгском шоссе произошла другая массовая авария с участием семи автомобилей.

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