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10:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии попавшая в ДТП женщина скончалась по пути в больницу — следователи проверят действия медиков

УФА, 24 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкирии попавшая в ДТП женщина скончалась по пути в больницу — следователи проверят действия медиков.

При мониторинге СМИ Следственный комитет по республике установил, что 25-летняя женщина возвращалась из райцентра села Новобелокатай в село Ургала Белокатайского района на попутном автомобиле. Машина попала в ДТП — пассажирка получила тяжелые травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в районную больницу, где по обращению родственников ее отказались принимать и направили в больницу в село Месягутово Дуванского района. По пути в больницу пострадавшая скончалась.

По данному факту СКР по РБ организовал доследственную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям медработников.

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