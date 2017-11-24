В Башкирии попавшая в ДТП женщина скончалась по пути в больницу — следователи проверят действия медиков

При мониторинге СМИ Следственный комитет по республике установил, что 25-летняя женщина возвращалась из райцентра села Новобелокатай в село Ургала Белокатайского района на попутном автомобиле. Машина попала в ДТП — пассажирка получила тяжелые травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в районную больницу, где по обращению родственников ее отказались принимать и направили в больницу в село Месягутово Дуванского района. По пути в больницу пострадавшая скончалась.