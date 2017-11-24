Пропавшую без вести несовершеннолетнюю обнаружили в секс-притоне в Алматы
Местонахождение девушки было установлено полицейскими при проверке сведений от двух мужчин.
Местонахождение девушки было установлено полицейскими при проверке сведений от двух мужчин.
АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Несовершеннолетнюю девушку обнаружили в алматинском
Семья 17-летней проститутки ничего не знала о ее местонахождении и роде деятельности.
Полицейские установили, что девушку вовлекли в эту сферу путем обмана.
«В сентябре она ушла из дома и до нашего вмешательства оказывала клиентам интимные услуги. Более того, родные и близкие ничего не знали о ее местонахождении. Она числилась без вести пропавшей. Сейчас девушка возвращена семье», — рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы Берик Абильбеков.
Полицейские вышли на
«Девушка, ввиду своего возраста, не сразу оценила риски и опасность деяния и поэтому согласилась на предложение своих знакомых хорошо заработать. Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 134 УК РК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией — прим.). Ведется следствие», — добавил Абильбеков.
По данным ДВД, c 22 ноября в Алматы полицейские проводят отработку «Стоп Трафик». За два дня более 30 женщин легкого поведения за назойливое приставание к прохожим привлечены к административной ответственности, выявлено 19 притонов для занятия проституцией, в