Пропавшую без вести несовершеннолетнюю обнаружили в секс-притоне в Алматы

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Несовершеннолетнюю девушку обнаружили в алматинском секс-притоне, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел города.

Семья 17-летней проститутки ничего не знала о ее местонахождении и роде деятельности.

Полицейские установили, что девушку вовлекли в эту сферу путем обмана.

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«В сентябре она ушла из дома и до нашего вмешательства оказывала клиентам интимные услуги. Более того, родные и близкие ничего не знали о ее местонахождении. Она числилась без вести пропавшей. Сейчас девушка возвращена семье», — рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы Берик Абильбеков.

Полицейские вышли на секс-притон, перепроверяя информацию о сексуальной эксплуатации девушки двумя гражданами.

«Девушка, ввиду своего возраста, не сразу оценила риски и опасность деяния и поэтому согласилась на предложение своих знакомых хорошо заработать. Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 134 УК РК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией — прим.). Ведется следствие», — добавил Абильбеков.