В Нижнем Новгороде задержана искусавшая полицейского нетрезвая женщина
Хулиганке грозит до пяти лет тюрьмы.
Хулиганке грозит до пяти лет тюрьмы.
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против агрессивной женщины, искусавшей полицейского.
Инцидент произошел в нижегородском отделе полиции № 2, куда была доставлена 34-летняя нетрезвая нижегородка. Установлено, что она несколько раз ударила ногой полицейского полка
«Прокуратурой Канавинского района проверена законность возбуждения следственным отделом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по факту применения насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей», — рассказала помощник прокурора Канавинского района Ю. Гурьянова.
Нижегородке грозит до пяти лет тюрьмы.