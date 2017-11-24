В Нижнем Новгороде задержана искусавшая полицейского нетрезвая женщина

Инцидент произошел в нижегородском отделе полиции № 2, куда была доставлена 34-летняя нетрезвая нижегородка. Установлено, что она несколько раз ударила ногой полицейского полка патрульно-постовой службы, а потом укусила его за ягодичную область с левой стороны.