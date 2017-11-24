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10:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде задержана искусавшая полицейского нетрезвая женщина

Хулиганке грозит до пяти лет тюрьмы.

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против агрессивной женщины, искусавшей полицейского.

Инцидент произошел в нижегородском отделе полиции № 2, куда была доставлена 34-летняя нетрезвая нижегородка. Установлено, что она несколько раз ударила ногой полицейского полка патрульно-постовой службы, а потом укусила его за ягодичную область с левой стороны.

«Прокуратурой Канавинского района проверена законность возбуждения следственным отделом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по факту применения насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей», — рассказала помощник прокурора Канавинского района Ю. Гурьянова.

Нижегородке грозит до пяти лет тюрьмы.

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