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10:04 (мск), источник: РИА Новости

В Якутии арестовали обвиняемого в убийстве чемпиона по кикбоксингу

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Суд по ходатайству следствия арестовал обвиняемого в убийстве ранее пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова в Якутии, сообщил РИА Новости представитель республиканского СУСК РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее СУСК сообщило, что Иннокентий Макаров пропал 5 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в убийстве 22 ноября задержан житель села Ой, который дал показания об обстоятельствах преступления. В тот же день тело спортсмена с признаками смерти криминального характера нашли в лесу. Также задержали мужчину 1966 года рождения, который, как полагает следствие, помогал спрятать тело убитого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «укрывательство преступления».

«Ходатайство следователя СК о заключении обвиняемого под стражу судом удовлетворено», — сказал собеседник.

По его словам, с подозреваемого в укрывательстве преступления взята подписка о невыезде.

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