Омичка ударила ножом четырехлетнего ребенка за непослушание

Вчера около 12 часов дня в детскую городскую больницу из дома на улице Гашека был госпитализирован ребенок. Врачи обнаружили у него ножевое ранение с повреждением диафрагмы печени.

— По версии следствия, к преступлению причастна 29-летняя мать мальчика, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. — Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего».

По предварительным данным, подозреваемая беременна третьим ребенком и находится в декрете. По ее словам, старший сын играл с девятимесячной сестрой, баловался, хлопал девочку по голове и не реагировал на замечания. Резавшая фрукты мать, устав ругать сына, бросила в его сторону нож, который попал ребенку прямо в печень.

После этого омичка позвонила мужу, рассказала ему о случившемся и вызвала скорую помощь.