Омичка ударила ножом четырехлетнего ребенка за непослушание
В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на четырехлетнего ребенка: мальчика ранила ножом родная мать.
В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на четырехлетнего ребенка: мальчика ранила ножом родная мать.
Вчера около 12 часов дня в детскую городскую больницу из дома на улице Гашека был госпитализирован ребенок. Врачи обнаружили у него ножевое ранение с повреждением диафрагмы печени.
— По версии следствия, к преступлению причастна 29-летняя мать мальчика, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. — Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего».
По предварительным данным, подозреваемая беременна третьим ребенком и находится в декрете. По ее словам, старший сын играл с девятимесячной сестрой, баловался, хлопал девочку по голове и не реагировал на замечания. Резавшая фрукты мать, устав ругать сына, бросила в его сторону нож, который попал ребенку прямо в печень.
После этого омичка позвонила мужу, рассказала ему о случившемся и вызвала скорую помощь.
По данным следователей, семья характеризуется положительно. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.