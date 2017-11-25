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14:56 (мск), источник: "Российская газета"

Омичка ударила ножом четырехлетнего ребенка за непослушание

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на четырехлетнего ребенка: мальчика ранила ножом родная мать.

Вчера около 12 часов дня в детскую городскую больницу из дома на улице Гашека был госпитализирован ребенок. Врачи обнаружили у него ножевое ранение с повреждением диафрагмы печени.

— По версии следствия, к преступлению причастна 29-летняя мать мальчика, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. — Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего».

По предварительным данным, подозреваемая беременна третьим ребенком и находится в декрете. По ее словам, старший сын играл с девятимесячной сестрой, баловался, хлопал девочку по голове и не реагировал на замечания. Резавшая фрукты мать, устав ругать сына, бросила в его сторону нож, который попал ребенку прямо в печень.

После этого омичка позвонила мужу, рассказала ему о случившемся и вызвала скорую помощь.

По данным следователей, семья характеризуется положительно. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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