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10:59 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани водитель Daewoo Nexia сбил на зебре мужчину и скрылся с места ДТП

Водитель сбил пешехода, переходившего дорогу по зебре на зеленый свет, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 23 ноября в 10.50 на пересечении пр. Победы с ул. Губкина. 41-летний водитель Daewoo Nexia сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет.

При этом водитель с места происшествия уехал. Пешеход получил ушибы и ссадины колен.

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