В Казани водитель Daewoo Nexia сбил на зебре мужчину и скрылся с места ДТП
Водитель сбил пешехода, переходившего дорогу по зебре на зеленый свет, сообщает
Водитель сбил пешехода, переходившего дорогу по зебре на зеленый свет, сообщает
Авария произошла 23 ноября в 10.50 на пересечении пр. Победы с ул. Губкина. 41-летний водитель Daewoo Nexia сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет.
При этом водитель с места происшествия уехал. Пешеход получил ушибы и ссадины колен.