В Новороссийске директор дорожного предприятия задолжал сотрудникам больше 2,2 миллиона рублей

В отношении его следователи возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», которая грозит управленцу тюремным сроком до трех лет.

Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, предприятие, осуществлло деятельность в сфере эксплуатации автомобильных дорог. С июля 2016 года его сотрудники перестали получать зарплату и не видели денег до декабря, когда «Автомагистраль» вступила в процедуру банкротства. Долг перед 59-ю работниками до сих пор не заплачен.