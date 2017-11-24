Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Эксперт о «100 шагах» Жириновского: главное – не проиграть Собчак
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
СМИ: Луганск сотряс мощный взрыв – очевидцы сообщили подробности
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Дрю Бэрримор похвалили в Сети за фото без макияжа
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
В ДНР заявили о спасении ЛНР - СМИ
В Киеве заявили о побеге Плотницкого и о причинах
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новороссийске директор дорожного предприятия задолжал сотрудникам больше 2,2 миллиона рублей

В городе-герое Новороссийске под суд пойдет директор ООО «Автомагистраль», задолжавший своим работникам более 2,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В отношении его следователи возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», которая грозит управленцу тюремным сроком до трех лет.

Как сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, предприятие, осуществлло деятельность в сфере эксплуатации автомобильных дорог. С июля 2016 года его сотрудники перестали получать зарплату и не видели денег до декабря, когда «Автомагистраль» вступила в процедуру банкротства. Долг перед 59-ю работниками до сих пор не заплачен.

— Между тем, у мужчины имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия, — говорят следователи. — В результате задолженность по зарплате перед работниками превысила 2 миллиона 187 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Дагестане после перестрелки с участием депутатов задержаны шесть человек
Как украсить квартиру на Новый год 2018 своими руками
Госдума приняла бюджет на три года вперед
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Суд увеличил срок приговора Писториусу более чем в два раза
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Новым Бэтменом может стать Джейк Джилленхол
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь