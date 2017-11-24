Под Воронежем при столкновении двух легковушек погибла женщина
Личность погибшей устанавливают полицейские.
Личность погибшей устанавливают полицейские.
Под Воронежем в ДТП погибла женщина в четверг, 24 ноября. Авария случилась в Семилукском районе на 213 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж-Борисоглебск» в 17:20. Об этом сообщили в
По предварительным данным, ДТП случилось
В аварии погибла женщина — пассажир Daewoo Nexia. Она скончалась от травм на месте происшествия. Личность погибшей предстоит установить полицейским, на вид женщине 35−40 лет. Водителя Daewoo Nexia доставили в больницу.
Полицейские выяснят все обстоятельства происшествия в ходе доследственной проверки.