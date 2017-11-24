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11:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем при столкновении двух легковушек погибла женщина

Личность погибшей устанавливают полицейские.

Под Воронежем в ДТП погибла женщина в четверг, 24 ноября. Авария случилась в Семилукском районе на 213 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж-Борисоглебск» в 17:20. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Полицейским предстоит установить личность погибшей.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за ошибки 52-летнего водителя Daewoo Nexia. Двигаясь в сторону Воронежа, он не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz. За рулём иномарки ехал 37-летний житель Воронежа.

В аварии погибла женщина — пассажир Daewoo Nexia. Она скончалась от травм на месте происшествия. Личность погибшей предстоит установить полицейским, на вид женщине 35−40 лет. Водителя Daewoo Nexia доставили в больницу.

Полицейские выяснят все обстоятельства происшествия в ходе доследственной проверки.

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