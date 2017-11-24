Мать убитых близнецов в Алматы: Я уговорила мужа прийти с повинной

«Он сначала не стал мне говорить, где дети. Он сказал, что они в детдоме, заставлял пить. У меня началась истерика. Он оттягивал время и говорил: “Потом скажу”. Я испугалась за детей. Я не могу описать свое состояние на тот момент. Когда он мне сказал, что убил детей, я не поверила. Но он сказал, что задушил их. Потом стал угрожать, что если я расскажу кому-нибудь, то старший сын пойдет следом за ними (ред. — близнецами), а я очень испугалась за жизнь старшего сына», — рассказала Волченко.



По ее словам, именно она уговорила гражданского супруга Эмиля Гильмутдинова прийти в полицию и сознаться во всем. На это Гильмутдинов согласился, протрезвев на следующий день после убийства — 12 сентября.



По рассказам Волченко, глава семейства Гильмутдинов часто выпивал и мог не помнить, что делал при сильном алкогольном опьянении.



Напомним, 11 сентября в холодильнике в одной из арендованных квартир в Турксибском районе Алматы были найдены тела двоих детей. В тот же день в Медеуском районе был обнаружен блуждающий по улице двухлетний мальчик, который оказался братом погибших близнецов. В убийстве подозревают родителей убитых детей. Сейчас по данному факту ведется судебное разбирательство. На скамье подсудимых гражданка Казахстана Алла Волченко и гражданин Узбекистана Эмиль Гильмутдинов. Они преданы суду по статье 99, части 2, пункты 1,3,7 (убийство,) и статье 119, части 1 (оставление в опасности) УК РК.