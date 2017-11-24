Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ученые США заявили о предчувствии катастрофы
Чем опасны йогурты
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
В Омске женщина ранила ножом непослушного сына
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
Эксперт: Путин может парализовать США до 2020 года
Алина Кабаева поразила всех кожаным костюмом
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Вдова Марьянова в письме мужу: Я умираю медленно
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
Дрю Бэрримор похвалили в Сети за фото без макияжа
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их обратно в ДНР
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
11:52 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани ищут свидетелей наезда на 13-летнего подростка

(Город Казань KZN.RU, 24 ноября). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 22 ноября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В тот день в 18.20 напротив дома № 6 по ул. Привокзальная был совершен наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенок получил закрытый перелом левой кисти и различные ушибы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 179 ДТП, из них 5 происшествий с пострадавшими — 3 наезда на пешеходов. В результате 5 участников ДТП — 3 пешехода (в том числе ребенок) и 2 пассажира (в том числе ребенок) — получили различные травмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Казани пройдут соревнования по настольному теннису
Госдума приняла бюджет на 2018-2020 годы
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
Оппозиция: новый лидер Зимбабве вряд ли изменит страну
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Российскому школьнику грозит 2 года тюрьмы за взлом дневника
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь