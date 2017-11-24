В Казани ищут свидетелей наезда на 13-летнего подростка

Источник: Город Казань.KZN.RU

В тот день в 18.20 напротив дома № 6 по ул. Привокзальная был совершен наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенок получил закрытый перелом левой кисти и различные ушибы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.