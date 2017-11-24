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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

«Лада» перевернулась в Ардатовском районе: один человек погиб, двое ранены

Авария произошла вечером 23 ноября.

Очередное смертельное ДТП произошло в Ардатовском районе Нижегородской области в четверг, 23 ноября. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около семи часов вечера на 260-м километре автодороги Владимир — Муром — Арзамас. 47-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажиры автомобиля «Лада Ларгус». Водитель получил закрытый перелом ребер и закрытый перелом затылочной кости, его 35-летний пассажир — ушиб правого голеностопного сустава и ушиб волосистой части головы. Обоих мужчин госпитализировали. Третьему пассажиру — 67-летнему мужчине — повезло меньше. Пенсионер получил смертельное ранение и скончался на месте.

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