«Лада» перевернулась в Ардатовском районе: один человек погиб, двое ранены

Очередное смертельное ДТП произошло в Ардатовском районе Нижегородской области в четверг, 23 ноября. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около семи часов вечера на 260-м километре автодороги Владимир — Муром — Арзамас. 47-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.