«Лада» перевернулась в Ардатовском районе: один человек погиб, двое ранены
Авария произошла вечером 23 ноября.
Авария произошла вечером 23 ноября.
Очередное смертельное ДТП произошло в Ардатовском районе Нижегородской области в четверг, 23 ноября. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
Трагедия произошла около семи часов вечера на 260-м километре автодороги Владимир — Муром — Арзамас. 47-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате