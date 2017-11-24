В Краснодаре на улице Уральской такси протаранило тепловоз

На снимках видно, что автомобиль белого цвета, который столкнулся с тепловозом, — такси (на крыше имеются соответствующие шашечки). Водитель легкового авто лежит на асфальте рядом с открытой дверью машины с ростовскими номерами.

— Авария случилась около 1:10, — рассказал «Комсомольской правде — Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко. — По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia проигнорировал запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде и допустил столкновение с тепловозом под управлением 55-летнего машиниста. В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка легкового авто — ей назначено амбулаторное лечение. Водитель «Нэксии» не пострадал.