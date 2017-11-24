В Калининграде на ходу загорелся автомобиль «Ауди»
За сутки в областном центре сгорели два автомобиля, еще одна иномарка оказалась повреждена. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.
За сутки в областном центре сгорели два автомобиля, еще одна иномарка оказалась повреждена. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.
Около трех часов дня в четверг на Балтийском шоссе полностью выгорела машина марки «Пежо», около часа ночи в пятницу на улице Малой Лесной сгорел «БМВ-5».
Около трех часов ночи поступило сообщение о том, что на улице Серпуховской при движении загорелось заднее сиденье автомобиля Ауди-100. В результате пожаров никто не пострадал.