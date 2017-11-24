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11:23 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на ходу загорелся автомобиль «Ауди»

За сутки в областном центре сгорели два автомобиля, еще одна иномарка оказалась повреждена. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: Новый Калининград

Около трех часов дня в четверг на Балтийском шоссе полностью выгорела машина марки «Пежо», около часа ночи в пятницу на улице Малой Лесной сгорел «БМВ-5».

Около трех часов ночи поступило сообщение о том, что на улице Серпуховской при движении загорелось заднее сиденье автомобиля Ауди-100. В результате пожаров никто не пострадал.

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