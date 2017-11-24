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11:00 (мск), источник: ТАСС

Источник: у задержанных в Крыму членов «меджлиса» изъяли оружие

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Силовики изъяли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу в домах четырех членов запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа», которые были задержаны в Симферополе за вымогательство.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Крыма.

«В ходе обысков у задержанных были изъяты три автомата [Калашникова], 60 патронов и экстремистская литература», — сказал источник, не приведя других подробностей.

23 ноября сообщалось, что в Симферополе сотрудники спецслужб задержали четырех членов «меджлиса», которые, по версии следствия, вымогали у гражданина Турции $7 тыс. В числе задержанных: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Курсеит Абдуллаев, Казим Аметов.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

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