Источник: у задержанных в Крыму членов «меджлиса» изъяли оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Силовики изъяли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу в домах четырех членов запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Силовики изъяли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу в домах четырех членов запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис
Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Крыма.
«В ходе обысков у задержанных были изъяты три автомата [Калашникова], 60 патронов и экстремистская литература», — сказал источник, не приведя других подробностей.
23 ноября сообщалось, что в Симферополе сотрудники спецслужб задержали четырех членов «меджлиса», которые, по версии следствия, вымогали у гражданина Турции $7 тыс. В числе задержанных: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Курсеит Абдуллаев, Казим Аметов.
Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).