Источник: у задержанных в Крыму членов «меджлиса» изъяли оружие

Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Крыма.

«В ходе обысков у задержанных были изъяты три автомата [Калашникова], 60 патронов и экстремистская литература», — сказал источник, не приведя других подробностей.

23 ноября сообщалось, что в Симферополе сотрудники спецслужб задержали четырех членов «меджлиса», которые, по версии следствия, вымогали у гражданина Турции $7 тыс. В числе задержанных: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Курсеит Абдуллаев, Казим Аметов.