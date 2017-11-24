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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Орловском районе горело здание почты

В четверг, 23 ноября, пожарным Орловского района позвонили жители хутора Майорский, которые попросили приехать как можно быстрее. На улице Магистральной загорелось здание почтового отделения.

— Информация поступила в 23:02, а в 23:23 огонь был локализован, — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. — Площадь пожара составила пять квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.

Пожар тушили четыре сотрудника, которые задействовали две единицы техники. Причина пожара пока неизвестна, на месте работают специалисты, которые, скорее всего, назначат экспертизу.

Спасатели Ростовской области призывают жителей соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения пожара звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Напомним, сейчас, после серии возгораний в донской столице, в Ростовской области идет массовая проверка рынков и гостиниц, инспекторы проверяют соблюдение требований законодательства.

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