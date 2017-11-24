В Орловском районе горело здание почты

— Информация поступила в 23:02, а в 23:23 огонь был локализован, — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. — Площадь пожара составила пять квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.

Пожар тушили четыре сотрудника, которые задействовали две единицы техники. Причина пожара пока неизвестна, на месте работают специалисты, которые, скорее всего, назначат экспертизу.

Спасатели Ростовской области призывают жителей соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения пожара звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».