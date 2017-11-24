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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге подросток скончался от ожога пищевода

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в одной из больниц Санкт-Петербурга 13-летнего подростка, поступившего с химическим ожогом пищевода, сообщает городское ГСУСК РФ.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, подросток скончался ночью 23 ноября.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время следователями проведен осмотр места проживания подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

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