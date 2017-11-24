В Петербурге подросток скончался от ожога пищевода
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в одной из больниц
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в одной из больниц
По данным следствия, подросток скончался ночью 23 ноября.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«В настоящее время следователями проведен осмотр места проживания подростка, назначена