В Хабаровском крае банде вынесли приговор за слив топлива из нефтепровода
За полтора года участники группы наворовали на сумму свыше 10 миллионов рублей.
За полтора года участники группы наворовали на сумму свыше 10 миллионов рублей.
В Комсомольском районе сегодня, 24 ноября, осудили участников преступной группы, которая сливала топливо из магистрального нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре». Они причинили ущерб на сумму больше десяти миллионов рублей, воруя ресурс в течение полутора лет и продавая его.
В уголовном деле фигурируют шестеро жителей Приморского и Хабаровского краёв. Летом 2013 года двое участников незаконное подключились к телу магистрального нефтепровода, приварив металлический цилиндр, к концу которого они присоединили шаровой кран. Мужчины осуществили врезки в районе 59-го и 84-го километров автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре», а также в районе 351-го километра трассы «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре».
Хищения сырой нефти осуществлялись практически полтора года, с 1 октября 2013 года до 7 марта 2015-го, когда их задержали правоохранители. Участники группы работали строго по отработанной схеме. Один из них руководил остальными, другой обеспечивал прибытие к местам несанкционированных врезок грузовых автомобилей с цистернами. Остальные похищали нефть, перевозили её до мест незаконного сбыта на территории Хабаровского и Приморского краёв, следили за окружающей обстановкой. Хищения производились по ночам, практически раз в месяц.
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