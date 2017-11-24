В Хабаровском крае банде вынесли приговор за слив топлива из нефтепровода

В Комсомольском районе сегодня, 24 ноября, осудили участников преступной группы, которая сливала топливо из магистрального нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре». Они причинили ущерб на сумму больше десяти миллионов рублей, воруя ресурс в течение полутора лет и продавая его.

В уголовном деле фигурируют шестеро жителей Приморского и Хабаровского краёв. Летом 2013 года двое участников незаконное подключились к телу магистрального нефтепровода, приварив металлический цилиндр, к концу которого они присоединили шаровой кран. Мужчины осуществили врезки в районе 59-го и 84-го километров автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре», а также в районе 351-го километра трассы «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре».

Хищения сырой нефти осуществлялись практически полтора года, с 1 октября 2013 года до 7 марта 2015-го, когда их задержали правоохранители. Участники группы работали строго по отработанной схеме. Один из них руководил остальными, другой обеспечивал прибытие к местам несанкционированных врезок грузовых автомобилей с цистернами. Остальные похищали нефть, перевозили её до мест незаконного сбыта на территории Хабаровского и Приморского краёв, следили за окружающей обстановкой. Хищения производились по ночам, практически раз в месяц.