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11:28 (мск), источник: VLADNEWS

Сиделка ограбила инвалида в Приморье

Женщине приглянулся ноутбук и электронная сковородка.

Жительница Спасска-Дальнего обвиняется в краже, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Известно, что фигурантка дела периодически навещала потерпевшего, который в силу имеющегося у него заболевания плохо передвигался, помогая ему по хозяйству. В сентябре 2017 года во время своего очередного визита, чтобы навести уборку, она увидела в шкафу ноутбук марки «Samsung» стоимостью 15 тыс. рублей и электрическую сковороду стоимостью 3 тыс. рублей. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина вынесла указанные предметы из дома, спрятав их на веранде. Закончив уборку, женщина забрала ранее спрятанное имущество и унесла его с собой. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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