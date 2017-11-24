Сиделка ограбила инвалида в Приморье ...

Известно, что фигурантка дела периодически навещала потерпевшего, который в силу имеющегося у него заболевания плохо передвигался, помогая ему по хозяйству. В сентябре 2017 года во время своего очередного визита, чтобы навести уборку, она увидела в шкафу ноутбук марки «Samsung» стоимостью 15 тыс. рублей и электрическую сковороду стоимостью 3 тыс. рублей. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина вынесла указанные предметы из дома, спрятав их на веранде. Закончив уборку, женщина забрала ранее спрятанное имущество и унесла его с собой. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.