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11:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Задержанного заместителя главы Златоуста выпустили из СИЗО

Задержанного замглавы Златоуста (Челябинская область) выпустили из СИЗО. Динар Арслангареев сегодня вышел на работу и уехал в командировку.

Задержанный вместе с Динаром Арслангареевым начальник МБУ «Капитальное строительство» Владимир Хомяков пока остается в изоляторе временного содержания. Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила советник главы Златоуста по информационной политике Юлия Прокопьева.

«Динар Арслангареев вышел на работу. Сегодня он находится в командировке. Хомяков пока в СИЗО. Видимо, еще проводятся следственные действия», — сказала Юлия Прокопьева.

Напомним, вчера, 23 ноября, силовики задержали заместителя главы округа по строительству Динара Арслангареева и начальника МБУ «Капитальное строительство» Владимира Хомякова.

Задержание проходило в рамках ранее возбужденного уголовного дела по газификации районов Златоуста.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», речь идет о том, что обвиняемые чиновник Златоуста провели газификацию без торгов, прикрывшись чрезвычайной ситуацией, которой не было. Контракты были заключены с ООО «Златоустгазстрой» на газоснабжение поселка Закаменский и поселка Чапаевский. Котельную запроектировали и построили за один день.

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