Задержанного заместителя главы Златоуста выпустили из СИЗО

Задержанный вместе с Динаром Арслангареевым начальник МБУ «Капитальное строительство» Владимир Хомяков пока остается в изоляторе временного содержания. Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила советник главы Златоуста по информационной политике Юлия Прокопьева.

«Динар Арслангареев вышел на работу. Сегодня он находится в командировке. Хомяков пока в СИЗО. Видимо, еще проводятся следственные действия», — сказала Юлия Прокопьева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», речь идет о том, что обвиняемые чиновник Златоуста провели газификацию без торгов, прикрывшись чрезвычайной ситуацией, которой не было. Контракты были заключены с ООО «Златоустгазстрой» на газоснабжение поселка Закаменский и поселка Чапаевский. Котельную запроектировали и построили за один день.