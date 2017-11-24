В Чусовском районе задержали карманную воровку

Выяснилось, что кража произошла на станции «Третий километр» в Чусовом. По подозрению в преступлении задержали 29-летнюю знакомую сына потерпевшей.



Они проживают в одном поселке и в день кражи вместе ездили в соседний город. Когда односельчанки возвращались домой, женщина вытащила из кармана пенсионерки деньги.



По факту карманной кражи возбуждено уголовное дело.