В Чусовском районе задержали карманную воровку
В начале ноября жительница поселка Утес обратилась в полицию на транспорте с заявлением о давней краже денег. Преступление было совершено еще в августе.
В начале ноября жительница поселка Утес обратилась в полицию на транспорте с заявлением о давней краже денег. Преступление было совершено еще в августе.
Выяснилось, что кража произошла на станции «Третий километр» в Чусовом. По подозрению в преступлении задержали 29-летнюю знакомую сына потерпевшей.
Они проживают в одном поселке и в день кражи вместе ездили в соседний город. Когда односельчанки возвращались домой, женщина вытащила из кармана пенсионерки деньги.
По факту карманной кражи возбуждено уголовное дело.