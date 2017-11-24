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11:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде школьник попал в больницу, покурив кальян

16-летний подросток из Дзержинского района оказался на больничной койке, покурив кальян с друзьями.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, рано утром четверга, 23 ноября, в отделение детской токсикологии Волгоградской областной наркологической больницы № 1 был доставлен 16-летний подросток, живущий на Ангарском. Медики диагностировали у него отравление кальяном. Подросток покурил кальян вместе с друзьями, а затем внезапно почувствовал себя плохо. Родители вызвали «скорую помощь», которая и доставила подростка к токсикологам.

Сейчас его состояние медиками оценивается как удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительные анализы показывают, что никаких психотропных веществ молодой человек не употреблял. Тем не менее, еще несколько дней молодому человеку придется побыть под наблюдением специалистов-токсикологов.

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