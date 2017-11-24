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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщина скончалась после пластической операции в одном из научных центров Иркутска

Следователи проводят проверку по факту гибели пациентки.

54-летняя женщина скончалась после второй пластической операции в одном из научных центров Иркутска. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Родственники погибшей обратились в следственный отдел с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медпресонала медицинского учреждения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, в марте и сентябре 2017 года женщине в одном из научных центров столицы Приангарья провели пластические операции.

«После второй операции состояние пациентки ухудшилось. В ночь с 21 на 22 октября женщину доставили в одну из больниц Иркутска, где она в тот же день скончалась», — отметили в ведомстве.

В настоящее время назначена судебная экспертиза, изъята медицинская документация. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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