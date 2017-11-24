Женщина скончалась после пластической операции в одном из научных центров Иркутска

54-летняя женщина скончалась после второй пластической операции в одном из научных центров Иркутска. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Родственники погибшей обратились в следственный отдел с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медпресонала медицинского учреждения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, в марте и сентябре 2017 года женщине в одном из научных центров столицы Приангарья провели пластические операции.

«После второй операции состояние пациентки ухудшилось. В ночь с 21 на 22 октября женщину доставили в одну из больниц Иркутска, где она в тот же день скончалась», — отметили в ведомстве.