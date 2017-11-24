Прокуратура заявила о неготовности владивостокских властей к снегопадам

Так, выяснилось, что общее количество исправной снегоуборочной техники во Владивостоке составляет всего 18% от норматива в 498 единиц. Отмечается, что фактически у городских служб имеется более 100 единиц такой техники, но около 30−40% из неё нужно обновить.



Также вскрылось, что маршруты снегоуборочной техники были плохо организованы, дороги своевременно не обработали противогололёдными материалами, а между организацией, ответственной за расчистку дорог, и единой диспетчерской службой не было должного взаимодействия.