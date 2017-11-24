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11:25 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Прокуратура заявила о неготовности владивостокских властей к снегопадам

После снегопада 17 ноября, сковавшего Владивосток в 10-бальных пробках, прокуратура Приморья провела проверку и заявила о неготовности городских властей к разгулу стихии, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края.

Источник: ИТАР-ТАСС

Так, выяснилось, что общее количество исправной снегоуборочной техники во Владивостоке составляет всего 18% от норматива в 498 единиц. Отмечается, что фактически у городских служб имеется более 100 единиц такой техники, но около 30−40% из неё нужно обновить.

Также вскрылось, что маршруты снегоуборочной техники были плохо организованы, дороги своевременно не обработали противогололёдными материалами, а между организацией, ответственной за расчистку дорог, и единой диспетчерской службой не было должного взаимодействия.

Кроме того, выявлены недостатки в работе Госавтоинспекции. Так, на улицах города было задействовано недостаточное количество сотрудников, которые вдобавок не всегда ограничивали движение на аварийных участках и нарушали сроки оформления ДТП.

Напомним, 17 ноября снегопад парализовал движение транспорта во Владивостоке. За сутки произошло 345 аварий с участием более 1200 автомобилей. После этого приморские власти предложили принять закон, обязывающий местных жителей менять летние шины на зимние до 1 ноября.

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