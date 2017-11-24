Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Корнет рассказал, чем грозил сговор руководства ЛНР с Киевом
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
За критику действующей власти россиянину грозит 5 лет тюрьмы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
СМИ: Луганск сотряс мощный взрыв – очевидцы сообщили подробности
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Шик и блеск: Ольга Бузова примерила эффектное мини-платье
В ДНР заявили о спасении ЛНР - СМИ
В Киеве заявили о побеге Плотницкого и о причинах
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8День благодарения
11:33 (мск), источник: dostup1.ru

Житель ЧМЗ отделался «условкой» за стрельбу по человеку

Кроме хулиганства, парню вменялось еще две статьи Уголовного кодекса.

Молодой житель Челябинска осужден за стрельбу по человеку, который сделал ему замечание, — парень отделался «условкой», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, конфликт между группой молодых людей и потерпевшим произошел в августе 2016 года во дворе дома 2-А по улице Румянцева (Металлургический район).

Компания молодежи проникла в закрытый двор, а местный житель, опасаясь за целостность скамеек, прогнал их. Впоследствии один из них вернулся с травматическим пистолетом, чтобы отомстить. Дважды выстрелив в 49-летнего мужчину, парень, которому на тот момент было 16 лет, убежал. Потерпевший получил касательные непроникающие ранения живота и руки.

«Пистолет был обнаружен сотрудниками полиции недалеко от реки Миасс. Кроме того, в ходе обыска в квартире парня были обнаружены два охотничьих патрона и иные комлектующие к оружию — баллон оружейного масла, оптический прицел», — рассказали в прокуратуре.

Металлургический районный суд Челябинска признал молодого человека виновным по трем статьям УК РФ — в хулиганстве с применением оружия, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Накануне митингов Навального и СТОП-ГОКа полиция предупредила челябинцев об ответственности
Онкологи Челябинска будут внедрять новые протоколы лечения опухолей и лейкозов у детей
Госдума приняла бюджет на 2018-2020 годы
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Суд увеличил срок приговора Писториусу более чем в два раза
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Новым Бэтменом может стать Джейк Джилленхол
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь