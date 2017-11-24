Житель ЧМЗ отделался «условкой» за стрельбу по человеку
Кроме хулиганства, парню вменялось еще две статьи Уголовного кодекса.
Кроме хулиганства, парню вменялось еще две статьи Уголовного кодекса.
Молодой житель Челябинска осужден за стрельбу по человеку, который сделал ему замечание, — парень отделался «условкой», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, конфликт между группой молодых людей и потерпевшим произошел в августе 2016 года во дворе дома 2-А по улице Румянцева (Металлургический район).
Компания молодежи проникла в закрытый двор, а местный житель, опасаясь за целостность скамеек, прогнал их. Впоследствии один из них вернулся с травматическим пистолетом, чтобы отомстить. Дважды выстрелив в 49-летнего мужчину, парень, которому на тот момент было 16 лет, убежал. Потерпевший получил касательные непроникающие ранения живота и руки.
«Пистолет был обнаружен сотрудниками полиции недалеко от реки Миасс. Кроме того, в ходе обыска в квартире парня были обнаружены два охотничьих патрона и иные комлектующие к оружию — баллон оружейного масла, оптический прицел», — рассказали в прокуратуре.
Металлургический районный суд Челябинска признал молодого человека виновным по трем статьям УК РФ — в хулиганстве с применением оружия, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.