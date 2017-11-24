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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Прикамья использовал родную бабушку для перевоза амфетамина

Пенсионерка не знала, что за белый порошок подсунул ей внучок.

Полиция остановила автомобиль 31-летнего жителя Кондратова. Мужчина вместе с 69-летней бабушкой возвращался с дачи к себе домой. На заднем сидении его «Лады» девятой модели обнаружилась картонная коробка, а в ней переносная химическая лаборатория — мерные стаканы, колбы, ингредиенты. А в кармане пальто пенсионерки оказался пакетик с белым порошком. Экспетиза установила, что в пакете было 14 грамм чистого амфетамина.

Выяснилось, что накануне мужчина изготовил наркотик на своей даче в Добрянском районе и повез домой для сбыта. Пакет с психотропным веществом он передал родной бабушке, не объяснив, что это такое.

Химик признался, что там он за раз изготавливал 15−30 грамм запрещенного вещества. Оперативники обыскали дачу задержанного, где нашли еще около 350 грамм амфетамина .

Наркотики продавали двое знакомых мужчины, они после задержания и сдали поставщика. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Пермскому краю.

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