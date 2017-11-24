Житель Прикамья использовал родную бабушку для перевоза амфетамина
Пенсионерка не знала, что за белый порошок подсунул ей внучок.
Пенсионерка не знала, что за белый порошок подсунул ей внучок.
Полиция остановила автомобиль 31-летнего жителя Кондратова. Мужчина вместе с 69-летней бабушкой возвращался с дачи к себе домой. На заднем сидении его «Лады» девятой модели обнаружилась картонная коробка, а в ней переносная химическая лаборатория — мерные стаканы, колбы, ингредиенты. А в кармане пальто пенсионерки оказался пакетик с белым порошком. Экспетиза установила, что в пакете было 14 грамм чистого амфетамина.
Выяснилось, что накануне мужчина изготовил наркотик на своей даче в Добрянском районе и повез домой для сбыта. Пакет с психотропным веществом он передал родной бабушке, не объяснив, что это такое.
Химик признался, что там он за раз изготавливал 15−30 грамм запрещенного вещества. Оперативники обыскали дачу задержанного, где нашли еще около 350 грамм амфетамина .
Наркотики продавали двое знакомых мужчины, они после задержания и сдали поставщика. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили в