В центре Екатеринбурга строителей ограбили на 400 тысяч рублей

У строителей ЖК «Кандинский» в Екатеринбурге украли оборудование на 410 000 рублей. Об инциденте «Уралинформбюро» сообщили в подрядной организации, пострадавшей от рук воров.

Преступление совершено в ночь на 24 ноября на улице Гоголя. Из двух вагончиков вынесли шуруповерты, дрели, болгарки, заклепочники и другие инструменты. В одном из них работники «СПК АльфаТек» потери оценили в 135 000 рублей, в другом — в 275 000.