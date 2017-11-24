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11:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В центре Екатеринбурга строителей ограбили на 400 тысяч рублей

Унесли инструменты.

У строителей ЖК «Кандинский» в Екатеринбурге украли оборудование на 410 000 рублей. Об инциденте «Уралинформбюро» сообщили в подрядной организации, пострадавшей от рук воров.

Преступление совершено в ночь на 24 ноября на улице Гоголя. Из двух вагончиков вынесли шуруповерты, дрели, болгарки, заклепочники и другие инструменты. В одном из них работники «СПК АльфаТек» потери оценили в 135 000 рублей, в другом — в 275 000.

Обворованные строители уже написали заявление в полицию.

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