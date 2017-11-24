В море под Анапой произошло землетрясение магнитудой 3,7
По данным сайта Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 20:46. Его эпицентр находился на глубине 15 км и в 4 км от поселка Виноградного.
По данным сайта Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 20:46. Его эпицентр находился на глубине 15 км и в 4 км от поселка Виноградного.
Удаленность эпицентра от Краснодара — 129 км. Магнитуда землетрясения составила 3,7.
Жители курорта толчки не ощутили — звонки оперативному дежурному не поступали. По данным регионального МЧС, никаких разрушений не произошло.
Напомним, в июне под Анапой в море произошло сразу три землетрясения за неделю. Также подземные толчки были примерно в том же месте в августе и сентябре.
Специалисты говорят, что землетрясения на Кубани — дело привычное. Хуже, когда их нет.
— Очень опасно, когда плиты застывают. Между ними накапливается энергия, которая может привести к катастрофе, — рассказывает руководитель центра прогнозирования геоэкологических катастроф Владимир Бабешко. — Регулярные толчки 3−3,5 балла говорят нам об ослаблении напряжения.