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12:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В море под Анапой произошло землетрясение магнитудой 3,7

По данным сайта Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 20:46. Его эпицентр находился на глубине 15 км и в 4 км от поселка Виноградного.

Удаленность эпицентра от Краснодара — 129 км. Магнитуда землетрясения составила 3,7.

Жители курорта толчки не ощутили — звонки оперативному дежурному не поступали. По данным регионального МЧС, никаких разрушений не произошло.

Напомним, в июне под Анапой в море произошло сразу три землетрясения за неделю. Также подземные толчки были примерно в том же месте в августе и сентябре.

Специалисты говорят, что землетрясения на Кубани — дело привычное. Хуже, когда их нет.

— Очень опасно, когда плиты застывают. Между ними накапливается энергия, которая может привести к катастрофе, — рассказывает руководитель центра прогнозирования геоэкологических катастроф Владимир Бабешко. — Регулярные толчки 3−3,5 балла говорят нам об ослаблении напряжения.

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