В море под Анапой произошло землетрясение магнитудой 3,7

Удаленность эпицентра от Краснодара — 129 км. Магнитуда землетрясения составила 3,7.

Жители курорта толчки не ощутили — звонки оперативному дежурному не поступали. По данным регионального МЧС, никаких разрушений не произошло.

Напомним, в июне под Анапой в море произошло сразу три землетрясения за неделю. Также подземные толчки были примерно в том же месте в августе и сентябре.

Специалисты говорят, что землетрясения на Кубани — дело привычное. Хуже, когда их нет.