В Перми осудят чиновницу за растрату 25 миллионов рублей

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю 57-летняя женщина руководила учреждением и получала денежные субсидии на проведение капитального ремонта, на зарплату и стимулирующие выплаты сотрудникам. При этом её подчинённые никакой работы не выполняли, а выплаты им начислялись незаконно. Следствием доказано, что с марта 2009 по октябрь 2014 года чиновница, используя служебное положение, обманным способом похитила около 25 миллионов рублей.