В Перми осудят чиновницу за растрату 25 миллионов рублей
Бывший руководитель, используя служебное положение, похитила деньги.
Бывший руководитель, используя служебное положение, похитила деньги.
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из региональных учреждений.
По информации ГУ МВД России по Пермскому краю 57-летняя женщина руководила учреждением и получала денежные субсидии на проведение капитального ремонта, на зарплату и стимулирующие выплаты сотрудникам. При этом её подчинённые никакой работы не выполняли, а выплаты им начислялись незаконно. Следствием доказано, что с марта 2009 по октябрь 2014 года чиновница, используя служебное положение, обманным способом похитила около 25 миллионов рублей.
Предварительное следствие по делу завершено, и уголовное дело направят в суд. Женщине предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата».