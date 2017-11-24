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12:37 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге возбудили дело о покушении на полковника УФСИН

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство сотрудника регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице, накануне вечером на улице Дыбенко двое неизвестных напали на на возвращавшегося домой полковника внутренней службы, сотрудника УФСИН.

По предварительной информации, злоумышленники закрыли лица капюшонами и атаковали начальника медсанчасти УФСИН со спины, вооружившись металлическим прутами. Пострадавшего продолжали избивать даже после того, как он упал на землю.

Искалеченного офицера нашли прохожие. Его отправили в реанимацию с травмами головы и переломами кистей.

— Злоумышленники нанесли ему множественные удары неустановленными металлическими предметами по голове, после чего с места происшествия скрылись, — гласит сообщение следкома. — Потерпевший был госпитализирован в больницу, где находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали как покушение на убийство. Расследование взято под особый контроль руководства Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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