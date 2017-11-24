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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Догони, если сможешь

Реально ли вернуть угнанный автомобиль.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Москвич, у которого угнали машину, трижды смог определить ее местоположение, но полиция отказалась помочь ему с розыском. О резонансном случае написала «Газета.ру». И он далеко не единственный. Можно ли вообще рассчитывать на помощь полиции, если машину угнали? И реально ли ее оперативно найти? Выясняла Наталья Жданова.

Предприниматель Владимир Новиков вечером припарковал Mazda CX-5, как обычно, рядом с домом. Утром машины на месте не оказалось. Предусмотрительный автомобилист ранее спрятал в салоне старый сотовый телефон с функцией определения координат, с помощью которого автомобиль можно было найти. Но прибывших на место полицейских предложение запеленговать устройство не впечатлило.

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Новиков обнаружил, что угонщики добрались до города Ржев Тверской области и сообщил об этом сотрудникам МВД, но те ехать на место отказались.

Затем он в режиме реального времени наблюдал, как машину перегоняют по трассе М9 в Белоруссию, пытался звонить в полицию и службу 112, но никакой помощи не получил. На бездействие правоохранительных органов мужчина пожаловался в прокуратуру. Но доказать их вину будет сложно, считает адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Как правило, сотрудники полиции, которые принимают это “на земле”, что называется, — это дежурные местного отделения полиции или оперуполномоченные, они быстро принимают заявление, оперативно выставляют в базу и все».

А все дальнейшие действия должны осуществляться другими скоординированными службами — ГИБДД, таможней, потому что если заявление было действительно принято об угоне автомобиля, то эта машина не могла никак пересечь нашу границу, потому что на границе все ТС проверяются.
Сергей Радько
Адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора»

Примерно такое же поведение полиции описывают многие автомобилисты, у которых когда-либо угоняли машину: приезжают, оформляют заявление об угоне и исчезают — ни сообщений, ни звонков. Полтора года назад автомобиль Hyundai Solaris угнали у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. За это время следователи и полицейские не связались с ним ни разу.

«Машина стояла на обочине, рядом был газон, который просто годами накапливал на себе какие-то кучи мусора. Они просто взяли случайный бычок, упаковали его в пакетик с доказательствами — видимо, выполнили какой-то формальный пункт», — рассказал Албуров.

Меня признали потерпевшим, выдали бумажку. Прошло полтора года — мне даже следователь ни разу не позвонил. Не опросили даже консьержку, которая сидела где-то недалеко, не запросили записи с камер со двора. То есть не сделали вообще практически ничего, что они могли бы сделать.
Георгий Албуров
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией

По данным экспертов, опрошенных «Коммерсантъ FM», только в 20% случаев владельцам возвращают угнанный автомобиль. «Если машину не нашли в течение суток, с ней можно попрощаться», — говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Дело в том, что украденные авто, как правило, разбирают на запчасти.

Случай москвички Татьяны Реут — скорее исключение из правил: ей вернули машину через полтора года после угона.

«Это была Mazda 3. Мне позвонила следователь и сказала: “Сядь, выдохни, и я тебе скажу, что твою машину нашли”. Оказывается, моя машина все это время стояла в Великих Луках в каком-то гараже. Через год они решили, что все, видимо, рассосалось, и погнали ее обратно в Москву на продажу. Умная девушка, которая покупала машину, сказала: “Я отдам вам деньги только после того, как мы вместе с вами ее зарегистрируем в ГИБДД”. И когда она пришла, ей сказали, что эта машина в угоне», — рассказала Реут.

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При этом эксперты говорят, что полностью обезопасить свою машину практически невозможно — угонщики сейчас взламывают даже самые сложные охранные системы.

Что важно сделать, если автомобиль угнали, кроме звонков в полицию и страховую? Практически везде в городе есть камеры, но записи хранятся всего пять суток. Поэтому лучше самим позвонить по номеру на сайте Городской системы видеонаблюдения и оставить заявку на сохранение архива. Доступ к нему могут получить только адвокаты и следователи, но это гарантирует, что данные с камер будут храниться в течение 30 суток.

По данным страховых компаний, чаще всего в первом полугодии в России угоняли автомобили моделей Toyota Camry и Land Cruiser, Hyundai Solaris, Mazda CX-5, Kia Rio, а также УАЗ «Патриот».

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