В Петербурге изъяли 800 сим-карт для абонентов-призраков

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у продавца изъято 800 сим-карт. Полицейские выяснили, что торговец подключал граждан к сотовой связи без оформления договоров.

В отношении продавца стражи порядка составили протокол об административном правонарушении. Мужчине вменяют нарушение статьи 13.29 КоАП России «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом».

Правоохранительные органы давно ведут борьбу с продажей сим-карт без договоров, ведь при таких условиях реальные данные абонента не поступают к оператору сотовой связи. По сути, обладатель такой сим-карты оказывается в тени.

Добросовестным владельцам использование неоформленных на них карт неудобно, ведь в случае, если они захотят сменить тариф или восстановить этот же номер на другой сим-карте, в салоне сотовой связи им помочь не смогут, ведь в базе будут фигурировать данные совсем другого человека, возможно даже и выдуманные.