В Петербурге изъяли 800 сим-карт для абонентов-призраков
Петербургские полицейские пресекли незаконную торговлю
Петербургские полицейские пресекли незаконную торговлю
Как сообщает ГУ МВД по
В отношении продавца стражи порядка составили протокол об административном правонарушении. Мужчине вменяют нарушение статьи 13.29 КоАП России «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом».
Правоохранительные органы давно ведут борьбу с продажей
Добросовестным владельцам использование неоформленных на них карт неудобно, ведь в случае, если они захотят сменить тариф или восстановить этот же номер на другой
За прошлый год по всей стране было изъято больше 28,5 тысяч таких