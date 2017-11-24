На юге Волгограда ликвидировали наркопритон
В Кировском районе Волгограда полицейские ликвидировали притон для потребления наркотиков.
В Кировском районе Волгограда полицейские ликвидировали притон для потребления наркотиков.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Хозяйка жилища, 39-летняя волгоградка, за деньги предоставляла свою квартиру наркоманам. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли наркосодержащее вещество. Эксперты криминалистического центра ГУ МВД России по региону установили, что это — ацетилированный опий, который приготовила подозреваемая для своих
Сейчас в отношении хозяйки жилища возбуждено уголовное дело по факту организации и содержания притона для потребления наркотических веществ. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. Ждать суда женщина будет под подпиской о невыезде.