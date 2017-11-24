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12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда ликвидировали наркопритон

В Кировском районе Волгограда полицейские ликвидировали притон для потребления наркотиков.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковым выявили притон для потребления наркотиков.

Хозяйка жилища, 39-летняя волгоградка, за деньги предоставляла свою квартиру наркоманам. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли наркосодержащее вещество. Эксперты криминалистического центра ГУ МВД России по региону установили, что это — ацетилированный опий, который приготовила подозреваемая для своих клиентов-наркоманов.

Сейчас в отношении хозяйки жилища возбуждено уголовное дело по факту организации и содержания притона для потребления наркотических веществ. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. Ждать суда женщина будет под подпиской о невыезде.

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