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12:44 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани с поезда сняли убийцу, скрывавшегося от правосудия

Гражданин был задержан и передан инициатору розыска.

Отличились сотрудники транспортной полиции. При проверке документом у пассажиров поезда «Москва-Челябинск» они выявили 34-летнего жителя Республики Башкортостан. Переносной терминал доступа к базам данных показал, что мужчина из города Стерлитамак объявлен в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления — убийства. Гражданин был задержан и передан инициатору розыска, пишет Радио Август.

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