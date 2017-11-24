В Сызрани с поезда сняли убийцу, скрывавшегося от правосудия

Отличились сотрудники транспортной полиции. При проверке документом у пассажиров поезда «Москва-Челябинск» они выявили 34-летнего жителя Республики Башкортостан. Переносной терминал доступа к базам данных показал, что мужчина из города Стерлитамак объявлен в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления — убийства. Гражданин был задержан и передан инициатору розыска, пишет Радио Август.

