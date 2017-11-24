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13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

С начала года в Самарскую область 57 раз пытались ввезти наркотики

Самарская таможня подвела итоги за 10 месяцев 2017 года.

С начала нынешнего года региональная таможня возбудила 967 дел об административных правонарушениях. Суд наложил взыскания по 121 делам на сумму больше 1 миллиарда рублей.

Возбудили 6 уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, контрабанду сильнодействующих веществ и незаконное использование документов для образования юрлица.

57 раз — именно столько пытались провести через границу региона сильнодействующие и психотропные вещества. Таможенники изъяли около 5681 грамма запрещенных веществ. Возбудили 3 уголовных дела.

— За этот же период зарегистрировано 78 сообщений о преступлениях, среди которых незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица; контрабанда сильнодействующих, психотропных и наркотических средств, — рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

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