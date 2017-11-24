Пассажиры пострадали во время столкновения автобусов под Хабаровском
Шофер 133-го не смог объехать сломавшийся в пути «Дэу».
Шофер 133-го не смог объехать сломавшийся в пути «Дэу».
В пятницу утром у села Краснореченского в Хабаровском районе столкнулись два пригородных автобуса. В «Дэу» маршрута № 10, который стоял на проезжей части, врезалось маршрутное такси, ехавшее из Осиновой речки, сообщает портал «Губерния».
Водитель «Дэу» остановился здесь
У шофера «Каунти» маршрута № 133 не получилось объехать сломанный автобус — «Хёндэ» врезался в моторный отсек «Дэу». По мнению кондуктора «десятки», причиной аварии могла стать слишком большая скорость оппонента.
В помощи врачей нуждались два пассажира «Хёндэ»: молодой человек поранил руку, а 37-летняя женщина сломала нос. Виновник ДТП остался цел.