Пассажиры пострадали во время столкновения автобусов под Хабаровском

Источник: Губерния онлайн

В пятницу утром у села Краснореченского в Хабаровском районе столкнулись два пригородных автобуса. В «Дэу» маршрута № 10, который стоял на проезжей части, врезалось маршрутное такси, ехавшее из Осиновой речки, сообщает портал «Губерния».

Водитель «Дэу» остановился здесь из-за поломки — во время работы на линии у машины отказало сцепление. Мужчина высадил пассажиров и стал ждать техпомощь, включив аварийную световую сигнализацию.

У шофера «Каунти» маршрута № 133 не получилось объехать сломанный автобус — «Хёндэ» врезался в моторный отсек «Дэу». По мнению кондуктора «десятки», причиной аварии могла стать слишком большая скорость оппонента.