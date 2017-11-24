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12:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Пассажиры пострадали во время столкновения автобусов под Хабаровском

Шофер 133-го не смог объехать сломавшийся в пути «Дэу».

Источник: Губерния онлайн

В пятницу утром у села Краснореченского в Хабаровском районе столкнулись два пригородных автобуса. В «Дэу» маршрута № 10, который стоял на проезжей части, врезалось маршрутное такси, ехавшее из Осиновой речки, сообщает портал «Губерния».

Водитель «Дэу» остановился здесь из-за поломки — во время работы на линии у машины отказало сцепление. Мужчина высадил пассажиров и стал ждать техпомощь, включив аварийную световую сигнализацию.

У шофера «Каунти» маршрута № 133 не получилось объехать сломанный автобус — «Хёндэ» врезался в моторный отсек «Дэу». По мнению кондуктора «десятки», причиной аварии могла стать слишком большая скорость оппонента.

В помощи врачей нуждались два пассажира «Хёндэ»: молодой человек поранил руку, а 37-летняя женщина сломала нос. Виновник ДТП остался цел.

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