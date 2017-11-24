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12:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже продлили арест расстрелявшему свою семью пенсионеру

Ленинский райсуд продлил арест 63-летнему Александру Зонову, которого обвиняют в двойном убийстве и нападении на судебного пристава. Мужчину оставили под стражей еще на 2 месяца — до 27 января 2018 года, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе суда в пятницу, 24 ноября.

Воронежцы сообщили в полицию о перестрелке в микрорайоне Тепличный утром 27 сентября 2017 года. Горожане рассказали, что погибла семейная пара. Тело мужчины 39 лет нашли в машине, а женщины 37 лет — у автомобиля на улице Семеновской.

Правоохранителя объявили в розыск отца погибшего — Александра Зонова. По версии следователей, утром он расстрелял близких из охотничьего карабина «Сайга». После этого пенсионер поехал на машине KIA Rio на соседнюю улицу Рушниковскую и поджег дом, принадлежащий его бывшей жене. Затем Александр Зонов поменял автомобиль и отправился к Советскому районному отделу судебных приставов на улице Домостроителей. Мужчина подождал начальницу отдела. Когда женщина вышла из здания, пенсионер выстрелил в нее несколько раз. Пострадавшая выжила, ее в тяжелом состоянии доставили в БСМП.

Силовики предполагают, что причиной убийства сына и невестки стал затяжной конфликт из-за раздела бизнеса (Александру Зонову и его семье принадлежали шиномонтаж и магазин автозапчастей). На начальницу судебных приставов мужчина напал, потому что был недоволен работой ее подчиненных: судебные приставы исполняли решения по имущественным спорам семьи Зоновых.

Александр Зонов оказал сопротивление во время задержания. Полицейские открыли огонь и ранили мужчину в ногу. Советский райсуд провел выездное заседание в БСМП и отправил пенсионера в СИЗО 28 сентября.

Мужчина ранил себя в тюремной больнице, однако раны были не серьезными, жизни Зонова ничто не угрожает.

Следователи предъявили стрелку обвинение в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 11 октября 2017 года. Мужчине может грозить пожизненное заключение.

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