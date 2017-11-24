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13:06 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону осудили двух бывших инспекторов ДПС

На Дону двух бывших инспекторов дорожно-патрульной службы приговорили к 3,1 и 3, 3 годам лишения свободы.

Суд установил, что находясь на маршруте патрулирования в Ростове, они незаконно получали от водителей от 500 то 50 000 рублей за непривлечение к административной ответственности. Кроме того, один из них внес фальсифицированные сведения в постановление об административном правонарушении.

Помимо отбывания сроков обвиняемые должны заплатить штраф от 100 до 150. Кроме того, им в течение 2-х лет запрещено занимать должности на госслужбе и в системе правоохранения, сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры России в Южном федеральном округе.

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