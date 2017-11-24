На Дону осудили двух бывших инспекторов ДПС
На Дону двух бывших инспекторов
На Дону двух бывших инспекторов
Суд установил, что находясь на маршруте патрулирования в Ростове, они незаконно получали от водителей от 500 то 50 000 рублей за непривлечение к административной ответственности. Кроме того, один из них внес фальсифицированные сведения в постановление об административном правонарушении.
Помимо отбывания сроков обвиняемые должны заплатить штраф от 100 до 150. Кроме того, им в течение 2-х лет запрещено занимать должности на госслужбе и в системе правоохранения, сообщает