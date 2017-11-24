В Петербурге задержана руководительница террористической ячейки
В Петербурге задержана руководительница региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» (прим.ред. — организация запрещена в РФ).
В Петербурге задержана руководительница региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» (прим.ред. — организация запрещена в РФ).
Как сообщает Управление ФСБ России по
В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.
Как следует из оперативного видео, имеющегося в распоряжении редакции «РГ», задержание происходило дома у подозреваемой. Женщина не оказывала сопротивления сотрудникам УФСБ. В квартире подозреваемой была обнаружена литература, которая может иметь отношение к деятельности запрещенной в России организации.
Справка
Международная террористическая организация «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России с 14 февраля 2003 года по решению Верховного суда. В связи с этим любое участие в деятельности «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» на территории России считается уголовным преступлением.