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12:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге задержана руководительница террористической ячейки

В Петербурге задержана руководительница региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» (прим.ред. — организация запрещена в РФ).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.

Как следует из оперативного видео, имеющегося в распоряжении редакции «РГ», задержание происходило дома у подозреваемой. Женщина не оказывала сопротивления сотрудникам УФСБ. В квартире подозреваемой была обнаружена литература, которая может иметь отношение к деятельности запрещенной в России организации.

Справка

Международная террористическая организация «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России с 14 февраля 2003 года по решению Верховного суда. В связи с этим любое участие в деятельности «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» на территории России считается уголовным преступлением.

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