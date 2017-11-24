В Петербурге задержана руководительница террористической ячейки

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.

Как следует из оперативного видео, имеющегося в распоряжении редакции «РГ», задержание происходило дома у подозреваемой. Женщина не оказывала сопротивления сотрудникам УФСБ. В квартире подозреваемой была обнаружена литература, которая может иметь отношение к деятельности запрещенной в России организации.

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