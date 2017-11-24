В Краснодаре пресекли попытку массовых краж из супермаркетов

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в ГУ Росгвардии по краю, сначала поступил сигнал «Тревога» из одного торгово-развлекательного центра. Там задержали 23-летнего и 26-летнего молодых людей, которые пытались вынести товар, минуя кассу.

— Немного позже в том же торговом центре была пресечена еще одна попытка кражи, в результате которой задержаны еще двое молодых людей, — говорят правоохранители.

И еще трех жителей Краснодара задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в гипермаркете на улице Стасова. Молодые люди также намеревались пронести мимо кассы неоплаченный товар.

— Установлено, что среди двоих задержанных молодых людей в разных супермаркетах — двое родные братья, — говорят в Росгвардии.