Двух карманников поймали с поличным в Иркутске
В Иркутске задержали двух карманников, которые вытаскивали у девушек кошельки в общественном транспорте.
В Иркутске задержали двух карманников, которые вытаскивали у девушек кошельки в общественном транспорте.
Одного злоумышленника во вторник, 21 ноября, поймали в автобусе на остановке «Госуниверситет». Девушка не заметила, как у нее из сумки украли кошелек, но поблизости оказались сыщики. Они задержали мужчину, который надеялся незаметно сбежать, и доставили в полицейский отдел.
— Подозреваемого, 30-летнего уроженца Шелехова, взяли под арест, — сообщает
А в пятницу, 24 ноября, полицейские увидели, как молодой человек вытащил у иркутянки кошелек в автобусе на остановке «Радиозавод». Стражи порядка тут же вернули девушке похищенную вещь, а 23-летнего карманника отправили в отделение полиции.