Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй: Россия — враждебное государство, мы будем противостоять
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Вдова Марьянова в письме мужу: Я умираю медленно
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
10-летнюю дочь Хворостовского раскритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
На квитанциях ЖКХ больше не будет рекламы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Двух карманников поймали с поличным в Иркутске

В Иркутске задержали двух карманников, которые вытаскивали у девушек кошельки в общественном транспорте.

Одного злоумышленника во вторник, 21 ноября, поймали в автобусе на остановке «Госуниверситет». Девушка не заметила, как у нее из сумки украли кошелек, но поблизости оказались сыщики. Они задержали мужчину, который надеялся незаметно сбежать, и доставили в полицейский отдел.

— Подозреваемого, 30-летнего уроженца Шелехова, взяли под арест, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Следователи возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине за эту кражу — пять лет лишения свободы.

А в пятницу, 24 ноября, полицейские увидели, как молодой человек вытащил у иркутянки кошелек в автобусе на остановке «Радиозавод». Стражи порядка тут же вернули девушке похищенную вещь, а 23-летнего карманника отправили в отделение полиции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый президент Киргизии обещает еще сильнее сдружиться с Москвой
Палец со стопы на руку пересадили пациенту томские хирурги
Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Окулова
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Российскому школьнику грозит 2 года тюрьмы за взлом дневника
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь