Двух карманников поймали с поличным в Иркутске

Одного злоумышленника во вторник, 21 ноября, поймали в автобусе на остановке «Госуниверситет». Девушка не заметила, как у нее из сумки украли кошелек, но поблизости оказались сыщики. Они задержали мужчину, который надеялся незаметно сбежать, и доставили в полицейский отдел.

— Подозреваемого, 30-летнего уроженца Шелехова, взяли под арест, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Следователи возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине за эту кражу — пять лет лишения свободы.