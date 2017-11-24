ГИБДД: 12 машин попали в 4 ДТП рядом на КАД
В ГИБДД Петербурга и Ленобласти уточнили информацию о массовой аварии, собравшей пробку на востоке КАД.
В ГИБДД Петербурга и Ленобласти уточнили информацию о массовой аварии, собравшей пробку на востоке КАД.
По информации отдела пропаганды УГИБДД, утром 24 ноября на 46-м километре внутреннего кольца КАД случились 4 ДТП, в которых в общей сложности повреждены 12 машин. Первоначально очевидцы сообщают о десятке столкнувшихся автомобилей и пробке на несколько километров.