ГИБДД: 12 машин попали в 4 ДТП рядом на КАД

По информации отдела пропаганды УГИБДД, утром 24 ноября на 46-м километре внутреннего кольца КАД случились 4 ДТП, в которых в общей сложности повреждены 12 машин. Первоначально очевидцы сообщают о десятке столкнувшихся автомобилей и пробке на несколько километров.