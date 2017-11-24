Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй: Россия — враждебное государство, мы будем противостоять
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
«Крокодил» вступил в должность президента Зимбабве
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Вдова Хворостовского обратилась к поклонникам певца – СМИ
СМИ показали откровенное письмо вдовы Марьянова
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
10-летнюю дочь Хворостовского раскритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
На квитанциях ЖКХ больше не будет рекламы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
13:54 (мск), источник: Volga News

В пос. Мирный во время пьяной ссоры мужчина погиб от удара вилкой в шею

Вечером 23 ноября в пос. Мирный Красноярского района застолье привело к кровавым разборкам.

Одна из женщин во время ссоры вонзила вилку в шею 47-летнему мужчине. За это другая женщина ударила ее ножом под лопатку.

В итоге мужчина погиб на месте, 35-летняя пострадавшая госпитализирована. Третья участница описанных событий сейчас объясняется с представителями силовых структур.

По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело пока не возбуждено.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов
Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Окулова
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Российскому школьнику грозит 2 года тюрьмы за взлом дневника
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь