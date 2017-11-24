В пос. Мирный во время пьяной ссоры мужчина погиб от удара вилкой в шею
Вечером 23 ноября в пос. Мирный Красноярского района застолье привело к кровавым разборкам.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Вечером 23 ноября в пос. Мирный Красноярского района застолье привело к кровавым разборкам.
Одна из женщин во время ссоры вонзила вилку в шею 47-летнему мужчине. За это другая женщина ударила ее ножом под лопатку.
В итоге мужчина погиб на месте, 35-летняя пострадавшая госпитализирована. Третья участница описанных событий сейчас объясняется с представителями силовых структур.
По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело пока не возбуждено.