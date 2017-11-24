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13:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии изъята партия наркотиков

В Белебеевском районе полицейские изъяли у 41-летнего местного жителя мешок марихуаны весом 2,5 кг.

Он прятал его на чердаке в бане. Информация о местонахождении наркотического вещества поступила в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Сам подозреваемый сообщил, что растения он сорвал летом в поле. Затем высушил и хранил в подсобном хозяйстве: в бане и под кузовом автомобиля. Мужчина пояснил, что хранил запрещенное вещество он исключительно для своих нужд.

Оперативники проверяют достоверность слов подозреваемого.

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