В Башкирии изъята партия наркотиков

Он прятал его на чердаке в бане. Информация о местонахождении наркотического вещества поступила в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Сам подозреваемый сообщил, что растения он сорвал летом в поле. Затем высушил и хранил в подсобном хозяйстве: в бане и под кузовом автомобиля. Мужчина пояснил, что хранил запрещенное вещество он исключительно для своих нужд.