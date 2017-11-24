Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй: Россия — враждебное государство, мы будем противостоять
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Опубликовано послание вдовы Хворостовского - СМИ
СМИ показали откровенное письмо вдовы Марьянова
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
10-летнюю дочь Хворостовского раскритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
На квитанциях ЖКХ больше не будет рекламы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане электрик оставил без электричества 21 населенный пункт

Инцидент произошел накануне утром, 23 ноября, на подстанции «Письмянка» Лениногорского района республики.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в МЧС Татарстана, в результате происшествия без света остался 21 населенный пункт района, в которых проживают 1792 человека. Также электричество пропало в 11 социально значимых объектах.

Удалось установить, что 44-летний электрик разматывал трос для проведения необходимых работ. В какой-то момент трос упал и замкнул оборудование. В итоге произошло отключение. Сам рабочий получил ожоги второй и третьей степени обеих кистей, шеи и лица. Ему потребовалась госпитализация.

На ликвидацию последствий аварии потребовалось практически полчаса. В 11.30 неисправности были устранены и электроснабжение восстановили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый президент Киргизии обещает еще сильнее сдружиться с Москвой
Палец со стопы на руку пересадили пациенту томские хирурги
Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Окулова
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Российскому школьнику грозит 2 года тюрьмы за взлом дневника
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь