В Татарстане электрик оставил без электричества 21 населенный пункт
Инцидент произошел накануне утром, 23 ноября, на подстанции «Письмянка» Лениногорского района республики.
Инцидент произошел накануне утром, 23 ноября, на подстанции «Письмянка» Лениногорского района республики.
Как сообщили в МЧС Татарстана, в результате происшествия без света остался 21 населенный пункт района, в которых проживают 1792 человека. Также электричество пропало в 11 социально значимых объектах.
Удалось установить, что 44-летний электрик разматывал трос для проведения необходимых работ. В
На ликвидацию последствий аварии потребовалось практически полчаса. В 11.30 неисправности были устранены и электроснабжение восстановили.