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15:22 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде при тушении пожара в шиномонтажной мастерской нашли тело мужчины

В пятницу, 24 ноября, в Калининграде при пожаре в шиномонтажной мастерской обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Сообщение о возгорании в шиномонтажной мастерской на ул. Дзержинского поступило в экстренные службы около 6:00. Общая площадь возгорания составила около восьми квадратных метров. Огонь тушили два пожарных расчёта — они справились за час.

Когда стали осматривать место пожара, обнаружили тело мужчины. Оно было передано сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются причины пожара и гибели человека. Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.

В региональном СКР сообщили, что на место происшествия выезжал следователь. Личность погибшего мужчины установлена — это 40-летний житель Правдинска, работник шиномонтажной мастерской, в которой и произошёл пожар. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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