В Калининграде при тушении пожара в шиномонтажной мастерской нашли тело мужчины

Источник: Клопс.ru

Сообщение о возгорании в шиномонтажной мастерской на ул. Дзержинского поступило в экстренные службы около 6:00. Общая площадь возгорания составила около восьми квадратных метров. Огонь тушили два пожарных расчёта — они справились за час.

Когда стали осматривать место пожара, обнаружили тело мужчины. Оно было передано сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются причины пожара и гибели человека. Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.