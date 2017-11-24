Новосибирский прокурор собирается закрыть продажу поддельных трудовых книжек в интернете

В ноябре прокурор Новосибирска провел проверку и нашел сайты, где предлагают поддельные трудовые книжки. Документы установленного образца продают с записями о любом стаже работы, в той организации, в которой захочет заказчик. Прокурор усмотрел в этом нарушения прав граждан России и нарушение статьи уголовного кодекса.

— Нахождение в открытом доступе информации, побуждающей граждан приобретать подложные документы, нарушает публичные интересы Российской Федерации и право граждан на гарантированную Конституцией Российской Федерации жизнь в правовом государстве. К тому же статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за подделку официального документа, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.