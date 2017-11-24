Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй: Россия — враждебное государство, мы будем противостоять
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Ума Турман раскритиковала продюсера Вайнштейна
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Задержана россиянка, возглавляющая ячейку террористической группы
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Вдова Марьянова в письме мужу: Я умираю медленно
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
10-летнюю дочь Хворостовского раскритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
На квитанциях ЖКХ больше не будет рекламы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский прокурор собирается закрыть продажу поддельных трудовых книжек в интернете

Прокурор нашел сайты, где предлагают фиктивные документы, и обратился в суд о запрете такой информации.

В ноябре прокурор Новосибирска провел проверку и нашел сайты, где предлагают поддельные трудовые книжки. Документы установленного образца продают с записями о любом стаже работы, в той организации, в которой захочет заказчик. Прокурор усмотрел в этом нарушения прав граждан России и нарушение статьи уголовного кодекса.

— Нахождение в открытом доступе информации, побуждающей граждан приобретать подложные документы, нарушает публичные интересы Российской Федерации и право граждан на гарантированную Конституцией Российской Федерации жизнь в правовом государстве. К тому же статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за подделку официального документа, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По результатам проверки, новосибирский прокурор подал иск в суд. Таким образом, он добивается признания информации о продаже трудовых книжек запрещенной в России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый президент Киргизии обещает еще сильнее сдружиться с Москвой
Палец со стопы на руку пересадили пациенту томские хирурги
Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Окулова
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Российскому школьнику грозит 2 года тюрьмы за взлом дневника
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь