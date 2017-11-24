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13:50 (мск), источник: VN.ru

40 лет за решеткой проведет осужденный в Новосибирске пензяк

45-летний уроженец Пензы получил приговор в Новосибирске за умышленное убийство — 14 лет лишения свободы. Ранее пензяк уже провел за решеткой 26 лет своей жизни, сообщает прокуратура Новосибирской области.

24 ноября Новосибирский облсуд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда от 7 сентября в отношении гражданина С. В суде установлено, что 3 февраля 2017 года уроженец Пензы находился со своими знакомыми (женщиной и мужчиной) в жилом доме на улице Бориса Богаткова.

В ходе совместного распития спиртного гражданин С. рассказал, что супруга приятеля и он решили создать семью, но для этого мужчине необходимо написать заявление о расторжении брака с его женой. Впавший в немилость муж развестись согласился.

Однако позднее С. обнаружил приятеля и его жену лежащими вместе на диване, вспыхнула ссора. Ревнивец нанес 35-летнему сопернику кухонным ножом не менее 10 ударов в голову, шею и туловище, а также множественные удары кулаками. Мужчина выбежал на улицу и, обессилев, упал на землю, где его нашли вызванные прохожими медики скорой помощи. В больнице раненый скончался от травматического шока.

Прибывший наряд полиции задержал подозреваемого на месте преступления. В судебном заседании С. свою вину не признал. По его словам, причинять смерть он не желал и наносил удары для самообороны. Впрочем, это версия не нашла своего подтверждения.

Защитник и осужденный обжаловали приговор Октябрьского суда в апелляции. Однако судебная коллегия пришла к выводу, что вина уроженца Пензы подтверждается собранными доказательствами, а назначенное наказание является справедливым.

В июле 2017 года 51-летний житель Здвинского района хладнокровно зарезал 25-летнюю женщину, мать четверых детей, которая не ответила взаимностью на его любовные притязания. После убийства мужчина, не скрывая, рассказал о своем поступке и даже попросил вызвать полицию. Воспитывать оставшихся без матери детей теперь будет их отец — муж погибшей.

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