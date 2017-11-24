В Пермском крае пропал мужчина, больной шизофренией

В ночь на 23 ноября в селе Бершеть пропал 66-летний мужчина. 66-летний Александр Харитонов вышел из дома в тот момент, когда родные уже спали.

«Я встала в 4 утра и обнаружила, что дяди нет. В прошлую пятницу он выписался из больницы. У него диагноз — шизофрения. Он бывший военный и всё порывался куда-то идти. Говорил, что ему надо в военкомат за премией какой-то», — рассказывает племянница пропавшего Ольга.

Мужчина надел куртку и кепку. Из дома он вышел в промежутке времени с половины одиннадцатого до четырёх часов утра.

«Сегодня позвонила женщина, она рассказала, что видела похожего мужчину в 6 утра в Звёздном. Мой сын выезжал туда, но не нашёл дядю», — рассказала Ольга.

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